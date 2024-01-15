Васильченко Дмитрий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1913
Отец: Васильченко Гавриил
Мать: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Васильченко Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
03.11.1945
Рождение ребёнка
23.05.1949
Рождение ребёнка
02.10.1951
Смерть
Неизвестно