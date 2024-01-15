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Васильченко Дмитрий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1913

Отец: Васильченко Гавриил

Мать: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Васильченко Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
03.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
23.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
02.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильченко Пелагея Филипповна

Смерть
Неизвестно
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