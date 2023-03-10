Молас (Холмогорова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1862
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1862
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Молас Александр Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1890
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Молас Александр Павлович
Можайск
Рождение ребёнка
16.05.1895
Сын: Молас (molas) Николай Александрович
Отец ребёнка: Молас Александр Павлович
Россия
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Машкова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Молас Александр Павлович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Молас Александр Павлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Круг/ Воздвиженский Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Молас Александр Павлович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Молас Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, Москва