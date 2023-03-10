Молас (Холмогорова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молас (Холмогорова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1862

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1862

Отец: Холмогоров Григорий Афанасиевич

Мать: Холмогорова Мария Степановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Молас Александр Павлович

Рождение ребёнка
26.11.1890

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Молас Александр Павлович

Можайск
Рождение ребёнка
16.05.1895

Сын: Молас (molas) Николай Александрович

Отец ребёнка: Молас Александр Павлович

Россия
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Машкова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Молас Александр Павлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Молас Юрий Александрович

Отец ребёнка: Молас Александр Павлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Круг/ Воздвиженский Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Молас Александр Павлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Молас Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молас Александр Павлович

Смерть
1935
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, Москва
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