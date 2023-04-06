Круг/ Воздвиженский (Molas) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Молас Александр Павлович
Мать: Молас Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Круг Константин
Отец ребёнка: Круг ?
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Круг ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно