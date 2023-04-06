Круг/ Воздвиженский (Molas) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круг/ Воздвиженский (Molas) Елизавета Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1904

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Молас Александр Павлович

Мать: Молас Анна Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Круг Константин

Отец ребёнка: Круг ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Круг ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воздвиженский Николай Николаевич

Смерть
1972
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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