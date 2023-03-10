Холмогорова (Митропольская) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холмогорова (Митропольская) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Митропольский Стефан Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1862

Дочь: Молас Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Холмогоров Григорий Афанасиевич

Рождение ребёнка
10.01.1866

Сын: Холмогоров Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Холмогоров Григорий Афанасиевич

Рождение ребёнка
27.02.1871

Сын: Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Холмогоров Григорий Афанасиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холмогоров Григорий Афанасиевич

Смерть
После 1912
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