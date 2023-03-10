Холмогорова (Митропольская) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Митропольский Стефан Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1862
Дочь: Молас Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Холмогоров Григорий Афанасиевич
Рождение ребёнка
10.01.1866
Сын: Холмогоров Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Холмогоров Григорий Афанасиевич
Рождение ребёнка
27.02.1871
Сын: Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Холмогоров Григорий Афанасиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912