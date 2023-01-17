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Александр Максимович

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Место рождения

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Корягин Максим Егорович

Мать: Корягина Агриппина Васильевна

Некрасина, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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