Растоскуева (Щёлокова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Растоскуева (Щёлокова) Анна Ивановна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

04.12.1920

Дата смерти

25.09.2011

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1920

Отец: Щелоков Иван Григорьевич

Мать: Щелокова Анна Германовна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Растоскуев Борис Александрович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
11.01.1946

Сын: Растоскуев Юрий Борисович

Отец ребёнка: Растоскуев Борис Александрович

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
01.06.1948

Сын: Растоскуев Александр Борисович

Отец ребёнка: Растоскуев Борис Александрович

Рождение ребёнка
10.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Растоскуев Борис Александрович

с. Тастах
Смерть
25.09.2011
Дивногорск, город Дивногорск, Красноярский край
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