Растоскуева (Щёлокова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.12.1920
Дата смерти25.09.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1920
Отец: Щелоков Иван Григорьевич
Мать: Щелокова Анна Германовна
Рождение ребёнка
17.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Растоскуев Борис Александрович
Рождение ребёнка
11.01.1946
Сын: Растоскуев Юрий Борисович
Отец ребёнка: Растоскуев Борис Александрович
Рождение ребёнка
01.06.1948
Сын: Растоскуев Александр Борисович
Отец ребёнка: Растоскуев Борис Александрович
Рождение ребёнка
10.01.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Растоскуев Борис Александрович
с. Тастах
Смерть
25.09.2011
Дивногорск, город Дивногорск, Красноярский край