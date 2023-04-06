Бучнева (Фадеева) Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева (Фадеева) Маремьяна

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Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1800

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Сергеевъ Фаддей

Мать: Ирина Яковлева

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бучневъ Никита

Отец ребёнка: Бучневъ Ефимъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Цыганова Авдотья

Отец ребёнка: Бучневъ Ефимъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бучневъ Силуянъ

Отец ребёнка: Бучневъ Ефимъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучневъ Ефимъ

Смерть
1800
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