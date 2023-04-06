Бучнева (Фадеева) Маремьяна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Сергеевъ Фаддей
Мать: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бучневъ Никита
Отец ребёнка: Бучневъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Цыганова Авдотья
Отец ребёнка: Бучневъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бучневъ Силуянъ
Отец ребёнка: Бучневъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бучневъ Ефимъ
Смерть
1800