Бучневъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бучневъ Никита
Мать ребёнка: Бучнева Маремьяна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Цыганова Авдотья
Мать ребёнка: Бучнева Маремьяна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бучневъ Силуянъ
Мать ребёнка: Бучнева Маремьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бучнева Маремьяна
Смерть
1793