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Бучневъ Ефимъ

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Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Бучневъ Михаилъ Наумовъ

Мать: Бучнева Прасковья Васильева

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бучневъ Никита

Мать ребёнка: Бучнева Маремьяна

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Цыганова Авдотья

Мать ребёнка: Бучнева Маремьяна

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бучневъ Силуянъ

Мать ребёнка: Бучнева Маремьяна

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева Маремьяна

Смерть
1793
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