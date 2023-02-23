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Петр Кирилов

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1764

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Никита Петров

Мать ребёнка: ?

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Семен Петров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Афанасий Петров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1810

Сын: Тимофей Петров

Мать ребёнка: ?

Смерть
1831
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