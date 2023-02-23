Петр Кирилов
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1764
Дата смерти1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1782
Сын: Никита Петров
Мать ребёнка: ?
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793
Сын: Семен Петров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Афанасий Петров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Тимофей Петров
Мать ребёнка: ?
Смерть
1831