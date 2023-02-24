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Никита Петров

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Место рождения

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1782

Дата смерти

04.01.1861

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Петр Кирилов

Мать: ?

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Матвей Никитин

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Егор Никитин

Мать ребёнка: ?

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
04.01.1861
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: скоропостижно
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