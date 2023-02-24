Никита Петров
Место рождениядер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1782
Дата смерти04.01.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Петр Кирилов
Мать: ?
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1820
Сын: Матвей Никитин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Егор Никитин
Мать ребёнка: ?
Смерть
04.01.1861
Причина смерти: скоропостижно