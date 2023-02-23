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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Петр Кирилов
дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793
Сын: Семен Петров
Отец ребёнка: Петр Кирилов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Афанасий Петров
Отец ребёнка: Петр Кирилов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Тимофей Петров
Отец ребёнка: Петр Кирилов