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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Петр Кирилов

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Семен Петров

Отец ребёнка: Петр Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Афанасий Петров

Отец ребёнка: Петр Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Тимофей Петров

Отец ребёнка: Петр Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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