Гусева (Шаталова) (Колесова) Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Шаталова) (Колесова) Ксения Дмитриевна

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Колесов Дмитрий Фёдорович

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
15.02.1880

Муж: Гусев (Шаталов) Иван Андреевич

Рождение ребёнка
30.06.1881

Дочь: (Гусева (Шаталова)) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Гусев (Шаталов) Иван Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.12.1882

Дочь: (Гусева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гусев (Шаталов) Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: (Гусев (Шаталов)) Домникия Ивановна

Отец ребёнка: Гусев (Шаталов) Иван Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
15.09.1889

Сын: Гусев (Шаталов) Сергей Иванович

Отец ребёнка: Гусев (Шаталов) Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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