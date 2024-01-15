Гусева (Шаталова) (Колесова) Ксения Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Колесов Дмитрий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1880
Рождение ребёнка
30.06.1881
Дочь: (Гусева (Шаталова)) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Гусев (Шаталов) Иван Андреевич
Рождение ребёнка
07.12.1882
Дочь: (Гусева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гусев (Шаталов) Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: (Гусев (Шаталов)) Домникия Ивановна
Отец ребёнка: Гусев (Шаталов) Иван Андреевич
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
15.09.1889
Сын: Гусев (Шаталов) Сергей Иванович
Отец ребёнка: Гусев (Шаталов) Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно