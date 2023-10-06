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Мустипан Иван Кирьякович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мустипан Кирияк Иванович

Мать: Мустипан Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
10.12.1876

Сын: Мустипан Даниил Иванович

Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.07.1879

Дочь: Мустипан Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.02.1882

Сын: Мустипан Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1884

Дочь: Стеценко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1887

Дочь: Березанская Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.07.1889

Сын: Мустипан Илья Иванович

Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1895

Дочь: Киселева Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустипан Дарья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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