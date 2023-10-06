Мустипан Иван Кирьякович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мустипан Кирияк Иванович
Мать: Мустипан Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
10.12.1876
Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
05.07.1879
Дочь: Мустипан Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
25.02.1882
Сын: Мустипан Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
02.07.1884
Дочь: Стеценко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
17.01.1887
Дочь: Березанская Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
16.07.1889
Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
05.10.1895
Дочь: Киселева Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Мустипан Дарья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно