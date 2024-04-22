Стеценко (Мустипан) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1884
Бракосочетание
23.07.1906
Рождение ребёнка
15.06.1907
Сын: Стеценко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1908
Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Стеценко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1913
Дочь: Стеценко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.10.1916
Дочь: Стеценко Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.11.1917
Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно