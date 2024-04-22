Стеценко (Мустипан) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеценко (Мустипан) Мария Ивановна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

02.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1884

Отец: Мустипан Иван Кирьякович

Мать: Мустипан Дарья Трофимовна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
23.07.1906

Муж: Стеценко Иван Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1907

Сын: Стеценко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.08.1908

Сын: Стеценко Иван Иванович

Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Стеценко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.01.1913

Дочь: Стеценко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1916

Дочь: Стеценко Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1917

Сын: Стеценко Иван Иванович

Отец ребёнка: Стеценко Иван Васильевич

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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