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Сайфуллин Айрат Мурзаевич

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.07.1935

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935

Отец: Сайфуллин Мурза

Мать: Сайфуллина Файза Габдулловна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфуллин Марат Айратович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
2006
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