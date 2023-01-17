Сайфуллин Айрат Мурзаевич
Место рождения
Дата рождения28.07.1935
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1935
Отец: Сайфуллин Мурза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфуллин Марат Айратович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
2006