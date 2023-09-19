Погорелов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиОколо 1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.11.1945
Дочь: Погорелова Алла Александровна
Мать ребёнка: Красных Елена Павловна
Рождение ребёнка
06.04.1947
Дочь: Погорелова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Красных Елена Павловна
Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красных Елена Павловна
Смерть
Около 1973