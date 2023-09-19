Погорелов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Около 1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1945

Дочь: Погорелова Алла Александровна

Мать ребёнка: Красных Елена Павловна

Рождение ребёнка
06.04.1947

Дочь: Погорелова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Красных Елена Павловна

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красных Елена Павловна

Смерть
Около 1973
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