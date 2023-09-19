Погорелова (Нелюбина) Алла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1945
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1965
Сын: Нелюбин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Нелюбин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Нелюбин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Нелюбин Анатолий Александрович
Смерть
2002