Погорелова (Нелюбина) Алла Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелова (Нелюбина) Алла Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1945

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1945

Отец: Погорелов Александр Михайлович

Мать: Погорелова (Красных) Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нелюбин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
01.09.1965

Сын: Нелюбин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Нелюбин Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Нелюбин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Нелюбин Анатолий Александрович

Смерть
2002

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