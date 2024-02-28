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Багринцев Евфимий Семенович

Место рождения

Сторожевая, Ливенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сторожевая, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.07.1907

Дочь: Багринцева Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна (Багринцева)

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
18.03.1909 ст.
Федосово, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
у сына кр-на Багринцева Алексея Георгиевича -Трофима
Рождение ребёнка
03.09.1911

Сын: Багринцев Иоан Евфимович

Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна (Багринцева)

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Афанасьевна (Багринцева)

Работа или профессия
Неизвестно
Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
запасной солдат из крестьян
Смерть
Неизвестно
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