Багринцев Евфимий Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1907
Дочь: Багринцева Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна (Багринцева)
Восприемник
18.03.1909 ст.
Федосово, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
у сына кр-на Багринцева Алексея Георгиевича -Трофима
Рождение ребёнка
03.09.1911
Мать ребёнка: Татьяна Афанасьевна (Багринцева)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
запасной солдат из крестьян
Смерть
Неизвестно