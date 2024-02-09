деревня Федосово, деревня Федосово, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Федосово

Коченевский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Письмо от Федосовского волостного правления в совет Общества содействия с просьбой о помощи в открытии народной библиотеки, 26 апреля 1912 г. Источник: Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
1178Федосово, с. зав.при рч. Чике.3356535149165Церковь православная 1.
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Федосовская волость
1Село Федосовское275325219

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Коченевский район
113075Федосоводеревня54°52'82°09'N-44-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Коченевский муниципальный район, Сельское поселение Шагаловский сельсовет
50623437121д Федосоводеревня
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