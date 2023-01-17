Муравьёв-Апостол (Муравьёв) Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1762
Дата смерти24.03.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1762
Рождение ребёнка
06.05.1793
Сын: Муравьёв-Апостол Матвей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1796
Сын: Муравьёв-Апостол Сергей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Муравьёв-Апостол Ипполит Иванович
Мать ребёнка: не указана
Париж, Франция
Смерть
24.03.1851