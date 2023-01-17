Муравьёв-Апостол (Муравьёв) Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёв-Апостол (Муравьёв) Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1762

Дата смерти

24.03.1851

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1762

Отец: Муравьёв Матвей Артамонович

Мать: Муравьёва Елена Петровна

Рождение ребёнка
06.05.1793

Сын: Муравьёв-Апостол Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1796

Сын: Муравьёв-Апостол Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Муравьёв-Апостол Ипполит Иванович

Мать ребёнка: не указана

Париж, Франция
Смерть
24.03.1851
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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