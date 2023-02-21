Муравьёва (Апостол) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1731 ст.
Дата смерти13.11.1767 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1731 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Муравьёв Матвей Артамонович
Рождение ребёнка
12.10.1762
Сын: Муравьёв-Апостол Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Муравьёв Матвей Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.11.1767 ст.