Муравьёва (Апостол) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Апостол) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1731 ст.

Дата смерти

13.11.1767 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1731 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Муравьёв Захар Матвеевич

Отец ребёнка: Муравьёв Матвей Артамонович

Рождение ребёнка
12.10.1762

Сын: Муравьёв-Апостол Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Муравьёв Матвей Артамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьёв Матвей Артамонович

Смерть
13.11.1767 ст.
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