Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти19.08.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.11.1865
Сын: Зубарев Александр
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Рождение ребёнка
19.06.1869
Дочь: Зубарева Феврония
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Рождение ребёнка
19.05.1871
Дочь: Зубарева Елена
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Рождение ребёнка
08.10.1879
Сын: Зубарев Андрей
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарев Григорий
Отец ребёнка: Зубарев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубарев Иван
Смерть
19.08.1914