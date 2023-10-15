Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

19.08.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1865

Сын: Зубарев Александр

Отец ребёнка: Зубарев Иван

Рождение ребёнка
19.06.1869

Дочь: Зубарева Феврония

Отец ребёнка: Зубарев Иван

Рождение ребёнка
19.05.1871

Дочь: Зубарева Елена

Отец ребёнка: Зубарев Иван

Рождение ребёнка
08.10.1879

Сын: Зубарев Андрей

Отец ребёнка: Зубарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Григорий

Отец ребёнка: Зубарев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Иван

Смерть
19.08.1914
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