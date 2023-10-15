Зубарев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарев Иван

Зубарев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Зубарев Иван

Мать: Зубарева Настасья Михайловна

Рождение ребёнка
17.11.1865

Сын: Зубарев Александр

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
19.06.1869

Дочь: Зубарева Феврония

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
19.05.1871

Дочь: Зубарева Елена

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
08.10.1879

Сын: Зубарев Андрей

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубарев Григорий

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close