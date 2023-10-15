Зубарев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Зубарев Иван
Рождение ребёнка
17.11.1865
Сын: Зубарев Александр
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
19.06.1869
Дочь: Зубарева Феврония
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
19.05.1871
Дочь: Зубарева Елена
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
08.10.1879
Сын: Зубарев Андрей
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарев Григорий
Мать ребёнка: Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Никифоровна
Смерть
Неизвестно