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(Савватеева) Мария (Предположительно) Яковлевна
(Савватеева) Мария (Предположительно) Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Савватеев Яков Федорович
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Савватеев Яков Федорович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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