Савватеев Яков Федорович
Место рожденияСанское
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Санское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Предположительно) Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (Предположительно) Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савватеев Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно