Савватеев Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савватеев Яков Федорович

Место рождения

Санское

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савватеев Федор Кононович

Мать: Савватеева Анна Самуиловна

Санское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Предположительно) Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (Предположительно) Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савватеев Неизвестно

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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