Никозакова (Ноженкова) Евгения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никозакова (Ноженкова) Евгения Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1914

Дата смерти

12.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1914

Отец: Ноженков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1938

Сын: Никозаков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Никозаков Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
19.01.1938

Дочь: Любченко Лина Дмитриевна

Отец ребёнка: Никозаков Дмитрий Герасимович

г.Ханжёнково, Сталинский р-н, Макеевская обл, УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семко Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Никозаков Дмитрий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никозаков Дмитрий Герасимович

Смерть
12.05.1979
пос.Ханжёнково, Советский р-н Макеевки, Донецкая обл.
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