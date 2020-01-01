Никозакова (Ноженкова) Евгения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1914
Дата смерти12.05.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1914
Отец: Ноженков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1938
Сын: Никозаков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Никозаков Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
19.01.1938
Дочь: Любченко Лина Дмитриевна
Отец ребёнка: Никозаков Дмитрий Герасимович
г.Ханжёнково, Сталинский р-н, Макеевская обл, УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семко Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Никозаков Дмитрий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.1979
пос.Ханжёнково, Советский р-н Макеевки, Донецкая обл.