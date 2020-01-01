Никозаков Дмитрий Герасимович
Место рожденияг.Брянка, Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд. Ныне Луганская обл.
Дата рождения30.05.1909
Дата смерти25.10.1985
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1909
Отец: Никозаков Герасим
Мать: не указана
г.Брянка, Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд. Ныне Луганская обл.
Рождение ребёнка
19.01.1938
Сын: Никозаков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Никозакова Евгения Алексеевна
Рождение ребёнка
19.01.1938
Дочь: Любченко Лина Дмитриевна
Мать ребёнка: Никозакова Евгения Алексеевна
г.Ханжёнково, Сталинский р-н, Макеевская обл, УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семко Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Никозакова Евгения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1985
г.Тирасполь, МССР