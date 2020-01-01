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Никозаков Дмитрий Герасимович

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Место рождения

г.Брянка, Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд. Ныне Луганская обл.

Дата рождения

30.05.1909

Дата смерти

25.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1909

Отец: Никозаков Герасим

Мать: не указана

г.Брянка, Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд. Ныне Луганская обл.
Рождение ребёнка
19.01.1938

Сын: Никозаков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Никозакова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
19.01.1938

Дочь: Любченко Лина Дмитриевна

Мать ребёнка: Никозакова Евгения Алексеевна

г.Ханжёнково, Сталинский р-н, Макеевская обл, УССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семко Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Никозакова Евгения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никозакова Евгения Алексеевна

Смерть
25.10.1985
г.Тирасполь, МССР
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