Любченко (Никозакова) Лина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко (Никозакова) Лина Дмитриевна

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Место рождения

г.Ханжёнково, Сталинский р-н, Макеевская обл, УССР

Дата рождения

19.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1938

Отец: Никозаков Дмитрий Герасимович

Мать: Никозакова Евгения Алексеевна

г.Ханжёнково, Сталинский р-н, Макеевская обл, УССР
Рождение ребёнка
03.02.1963

Сын: Любченко Игорь Ростиславович

Отец ребёнка: Любченко Ростислав Иванович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
25.04.1969

Сын: Любченко Алексей Ростиславович

Отец ребёнка: Любченко Ростислав Иванович

г.Дебальцево, УССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любченко Ростислав Иванович

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