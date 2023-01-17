Любченко (Никозакова) Лина Дмитриевна
Место рожденияг.Ханжёнково, Сталинский р-н, Макеевская обл, УССР
Дата рождения19.01.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1938
г.Ханжёнково, Сталинский р-н, Макеевская обл, УССР
Рождение ребёнка
03.02.1963
Сын: Любченко Игорь Ростиславович
Отец ребёнка: Любченко Ростислав Иванович
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
25.04.1969
Сын: Любченко Алексей Ростиславович
Отец ребёнка: Любченко Ростислав Иванович
г.Дебальцево, УССР
Бракосочетание
Неизвестно