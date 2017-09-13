Архиреева Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения28.12.1926
Дата смерти13.09.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.2017
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)