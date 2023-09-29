Лапкина (Юргенева) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1902
Дочь: Лапкина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Лапкин Георгий(Егор) Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1911
Дочь: Лапкина Анна Егоровна
Отец ребёнка: Лапкин Георгий(Егор) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лапкин Георгий(Егор) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно