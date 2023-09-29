Лапкина (Юргенева) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапкина (Юргенева) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Лапкина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Лапкин Георгий(Егор) Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1911

Дочь: Лапкина Анна Егоровна

Отец ребёнка: Лапкин Георгий(Егор) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапкин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Лапкин Георгий(Егор) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапкин Георгий(Егор) Иванович

Смерть
Неизвестно
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