Дугина (Ефимова) Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугина (Ефимова) Тамара Анатольевна

Место рождения

Чирково Большое, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

11.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1960

Отец: Ефимов Анатолий Иванович

Мать: Ефимова Зоя Семеновна

Чирково Большое, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1979

Дочь: Сеничева Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Дугин Алексей Юрьевич

Новленское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.11.1983

Дочь: Сеничева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Дугин Алексей Юрьевич

Новленское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дугин Алексей Юрьевич

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