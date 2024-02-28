Дугина (Ефимова) Тамара Анатольевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1960
Отец: Ефимов Анатолий Иванович
Мать: Ефимова Зоя Семеновна
Рождение ребёнка
24.12.1979
Дочь: Сеничева Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Дугин Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
09.11.1983
Дочь: Сеничева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Дугин Алексей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно