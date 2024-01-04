Сеничева (Дугина) Наталия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1979
Отец: Дугин Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
13.12.1998
Дочь: Дугина Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
13.12.2001
Рождение ребёнка
21.05.2002
Сын: Сеничев Александр Викторович
Отец ребёнка: Сеничев Виктор Николаевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область