Сеничева (Дугина) Наталия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеничева (Дугина) Наталия Алексеевна

Место рождения

Новленское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1979

Отец: Дугин Алексей Юрьевич

Мать: Дугина Тамара Анатольевна

Новленское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1998

Дочь: Дугина Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
13.12.2001

Муж: Сеничев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
21.05.2002

Сын: Сеничев Александр Викторович

Отец ребёнка: Сеничев Виктор Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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