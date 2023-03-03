Тагильцев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тагильцева Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Голубцова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагильцев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Голубцова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагильцев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Голубцова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно