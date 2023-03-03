Тагильцев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцев Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тагильцев Федор Изосимович

Мать: Медведева Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тагильцева Вера Иванова

Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагильцев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагильцев Федор Иванович

Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагильцев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагильцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молочкова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагильцев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна

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