Тагильцев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тагильцев Федор Изосимович
Мать: Медведева Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тагильцева Вера Иванова
Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагильцев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагильцев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагильцев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Молочкова Галина Николаевна