Голубцова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тагильцева Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Тагильцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагильцев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Тагильцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тагильцев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Тагильцев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно