Голубцова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тагильцева Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Тагильцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагильцев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Тагильцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тагильцев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Тагильцев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагильцев Михаил Иванович

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