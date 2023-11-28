(Мухина) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Тицнер Любовь Александровна
Отец ребёнка: Садомов Александр Александрович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Садомов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Садомов Александр Александрович
Рождение ребёнка
11.12.1895
Сын: Садомов Иван Александрович
Отец ребёнка: Садомов Александр Александрович
Рождение ребёнка
С 1895 по 1896
Сын: Садомов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Садомов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Варвара Александровна
Отец ребёнка: Садомов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Раиса Александровна
Отец ребёнка: Садомов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садомов Николай Александрович
Отец ребёнка: Садомов Александр Александрович
Смерть
Неизвестно