Соловьева (Садомова) Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садомов Александр Александрович
Мать: Ольга Николаевна
Бракосочетание
01.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Соловьев Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Николай Петрович
Отец ребёнка: Соловьев Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соловьев Петр Петрович
Смерть
Неизвестно