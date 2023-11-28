Соловьева (Садомова) Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Садомова) Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садомов Александр Александрович

Мать: Ольга Николаевна

Бракосочетание
01.01.1911 ст.

Муж: Соловьев Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Соловьев Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Николай Петрович

Отец ребёнка: Соловьев Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Соловьев Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
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