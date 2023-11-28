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Садомов Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Садомов Александр Федорович

Мать: Садомова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Тицнер Любовь Александровна

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Садомов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.1895

Сын: Садомов Иван Александрович

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
С 1895 по 1896

Сын: Садомов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Варвара Александровна

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Раиса Александровна

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садомов Николай Александрович

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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