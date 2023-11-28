Садомов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Тицнер Любовь Александровна
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Садомов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.1895
Сын: Садомов Иван Александрович
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
С 1895 по 1896
Сын: Садомов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Варвара Александровна
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Раиса Александровна
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садомов Николай Александрович
Мать ребёнка: Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно