Кочергин (Гуров) Прокофий Кондратиевич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Козадаева Екатерина Прокофьева
Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1760
Сын: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев
Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Селиванова Марина Прокофьева
Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кочергин (гуров) Фатей Прокофиев
Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Прокофьева
Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Ирина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Татьяна Никитина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно