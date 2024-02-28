Кочергин (Гуров) Прокофий Кондратиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин (Гуров) Прокофий Кондратиевич

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Кочергин Кондратий Романович

Мать: Кочергина Варвара Автономова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Козадаева Екатерина Прокофьева

Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Гуров Никита Прокофиев

Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Кочергин (гуров) Николай (Вукола) Прокофиев

Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Селиванова Марина Прокофьева

Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Кочергин (гуров) Фатей Прокофиев

Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Прокофьева

Мать ребёнка: Гурова Татьяна Никитина

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Ирина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Татьяна Никитина

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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