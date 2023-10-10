Гуров Никита Прокофиев
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1774
Сын: Гуров Яков Никитич
Мать ребёнка: Гурова Ксения Федотова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гуров Петр Никитич
Мать ребёнка: Гурова Ксения Федотова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ксения Никитична
Мать ребёнка: Гурова Ксения Федотова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гуров Фрол Никитич
Мать ребёнка: Гурова Ксения Федотова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Гурова Ксения Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Ксения Федотова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно