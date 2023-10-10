Гуров Никита Прокофиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуров Никита Прокофиев

Гуров Никита Прокофиев

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кочергин (гуров) Прокофий Кондратиевич

Мать: Гурова Татьяна Никитина

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гуров Яков Никитич

Мать ребёнка: Гурова Ксения Федотова

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Гуров Петр Никитич

Мать ребёнка: Гурова Ксения Федотова

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ксения Никитична

Мать ребёнка: Гурова Ксения Федотова

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Гуров Фрол Никитич

Мать ребёнка: Гурова Ксения Федотова

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Гурова Ксения Федотова

Бахаревка, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Ксения Федотова

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close