Лаптев (Попова) Людмила Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев (Попова) Людмила Аркадьевна

Место рождения

Большое Сокерино, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.05.1928

Дата смерти

20.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1928

Отец: Попов Аркадий Дмитриевич

Мать: Попова Таисия Ивановна

Большое Сокерино, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.03.1955

Дочь: Ковальчук, Корчагина Елена Анемподистовна

Отец ребёнка: Лаптев Анемподист Егорович

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
20.09.2007
Носково, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Носково, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
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