Лаптев (Попова) Людмила Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1928
Дата смерти20.09.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1928
Отец: Попов Аркадий Дмитриевич
Мать: Попова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1955
Дочь: Ковальчук, Корчагина Елена Анемподистовна
Отец ребёнка: Лаптев Анемподист Егорович
Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
20.09.2007
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно