Попова (Филипова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Филипова) Таисия Ивановна

Место рождения

Большое Сокерино, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

01.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Филипов Иван

Мать: Филипова Анна

Большое Сокерино, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.05.1928

Дочь: Лаптев Людмила Аркадьевна

Отец ребёнка: Попов Аркадий Дмитриевич

Большое Сокерино, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Аркадий Дмитриевич

Смерть
01.01.1970
Большое Сокерино, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область