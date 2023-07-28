Попова (Филипова) Таисия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти01.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Филипов Иван
Мать: Филипова Анна
Рождение ребёнка
11.05.1928
Дочь: Лаптев Людмила Аркадьевна
Отец ребёнка: Попов Аркадий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1970
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область