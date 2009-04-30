Лаптев Анемподист Егорович
Место рожденияРосси, починок Усовский, Вохомского райоа, Костромской обл.
Дата рождения19.08.1923
Дата смерти30.04.2009
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923
Отец: Лаптев Егор Федосеевич
Мать: Лаптева Лидия Ивановна
Росси, починок Усовский, Вохомского райоа, Костромской обл.
Рождение ребёнка
22.03.1955
Дочь: Ковальчук, Корчагина Елена Анемподистовна
Мать ребёнка: Лаптев Людмила Аркадьевна
Смерть
30.04.2009
Носково, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно