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Лаптев Анемподист Егорович

Место рождения

Росси, починок Усовский, Вохомского райоа, Костромской обл.

Дата рождения

19.08.1923

Дата смерти

30.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923

Отец: Лаптев Егор Федосеевич

Мать: Лаптева Лидия Ивановна

Росси, починок Усовский, Вохомского райоа, Костромской обл.
Рождение ребёнка
22.03.1955

Дочь: Ковальчук, Корчагина Елена Анемподистовна

Мать ребёнка: Лаптев Людмила Аркадьевна

Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Смерть
30.04.2009
Носково, Пыщугский муниципальный район, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Тихон, Вохомский муниципальный район, Костромская область