Лаптев Егор Федосеевич
Место рожденияКостромская обл. Вохомский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская обл. Вохомский район
Рождение ребёнка
19.08.1923
Сын: Лаптев Анемподист Егорович
Мать ребёнка: Лаптева Лидия Ивановна
Росси, починок Усовский, Вохомского райоа, Костромской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно