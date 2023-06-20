Лаптев Егор Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Егор Федосеевич

Место рождения

Костромская обл. Вохомский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская обл. Вохомский район
Рождение ребёнка
19.08.1923

Сын: Лаптев Анемподист Егорович

Мать ребёнка: Лаптева Лидия Ивановна

Росси, починок Усовский, Вохомского райоа, Костромской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно