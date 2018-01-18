Татаркова (Бурляева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1929
Дата смерти18.01.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1929
Отец: Бурляев Иван Григорьевич
Мать: Бурляева Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Татарков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Татарков Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Татарков Алексей Гаврилович
Новошахтинск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2018