Татаркова (Бурляева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатаркова (Бурляева) Наталья Ивановна

Татаркова (Бурляева) Наталья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1929

Дата смерти

18.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1929

Отец: Бурляев Иван Григорьевич

Мать: Бурляева Оксана Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Татарков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Татарков Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Татарков Алексей Гаврилович

Новошахтинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татарков Алексей Гаврилович

Смерть
18.01.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close