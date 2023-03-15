Бурляева (Мирская) Оксана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурляева (Мирская) Оксана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1924

Дочь: Кулинченко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Бурляев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
06.06.1929

Дочь: Татаркова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бурляев Иван Григорьевич

Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бурляев Иван Иванович

Отец ребёнка: Бурляев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фискевич Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бурляев Иван Григорьевич

Гантиади
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бурляев Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурляев Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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