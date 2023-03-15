Бурляева (Мирская) Оксана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1924
Дочь: Кулинченко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Бурляев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
06.06.1929
Дочь: Татаркова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бурляев Иван Григорьевич
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Бурляев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фискевич Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бурляев Иван Григорьевич
Гантиади
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бурляев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно