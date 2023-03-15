Иванова (Бурляева) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Бурляева) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурляев Иван Григорьевич

Мать: Бурляева Оксана Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Иванов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Иванов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Иванов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург