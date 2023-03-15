Иванова (Бурляева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурляев Иван Григорьевич
Мать: Бурляева Оксана Ивановна
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Иванов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Иванов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург