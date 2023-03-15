Татарков Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарков Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Татарков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Татаркова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Татаркова Наталья Ивановна

Новошахтинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаркова Наталья Ивановна