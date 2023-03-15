Татарков Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Татарков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Татаркова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Татаркова Наталья Ивановна
Новошахтинск
Бракосочетание
Неизвестно