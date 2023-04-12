Матрена Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Логинович
Отец ребёнка: Логин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савва Логинович
Отец ребёнка: Логин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Логинович
Отец ребёнка: Логин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайло Логинович
Отец ребёнка: Логин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логин Иванович
Смерть
Неизвестно