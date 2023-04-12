Матрена Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Евдокимовна

Матрена Евдокимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Логинович

Отец ребёнка: Логин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савва Логинович

Отец ребёнка: Логин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Логинович

Отец ребёнка: Логин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайло Логинович

Отец ребёнка: Логин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логин Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close