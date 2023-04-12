Савва Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавва Логинович

Савва Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логин Иванович

Мать: Матрена Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Савельевна

Мать ребёнка: Марья Силовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Савельевич

Мать ребёнка: Марья Силовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Савельевич

Мать ребёнка: Марья Силовна

Смерть
1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close