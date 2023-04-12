Савва Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1870
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Логин Иванович
Мать: Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Савельевна
Мать ребёнка: Марья Силовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Савельевич
Мать ребёнка: Марья Силовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Савельевич
Мать ребёнка: Марья Силовна
Смерть
1870